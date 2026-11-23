Les métaux précieux ont subi une liquidation d'une ampleur rare. L'argent et le platine ont perdu plus d'un dixième de leur valeur sous la pression conjuguée du dollar et des anticipations de taux restrictives aux Etats-Unis. Lundi, un rebond technique de l'or a offert un premier signe de stabilisation, sans effacer les dégâts.

L'or a bondi de plus de 2% lundi, après être tombé la semaine dernière à son plus bas niveau en 14 mois. Le métal précieux reprend des couleurs alors que le rebond du dollar marque une pause et que les investisseurs attendent les prochaines données sur l'inflation américaine.

L'or au comptant a grimpé de 2,1%, à 3 604,79 dollars l'once, après avoir touché vendredi son plus bas niveau depuis septembre 2025. Les prix avaient chuté de 9% sur la semaine en raison de perspectives de taux restrictives et d'une vague de ventes sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Une chute sans doute amplifiée par les besoins en liquidités

"La chute de l'or s'est poursuivie, mais ne remet pas en cause sa valeur stratégique", explique Arthur Jurus, CIO de Oddo Private Wealth Management Suisse, qui estime que cette situation inhabituelle "peut s'expliquer et pourrait être temporaire". Il la relie à des besoins de liquidités qui ont "probablement amplifié la correction". En effet, quand un portefeuille endetté doit couvrir ses pertes ou répondre à des appels de marge, il vend ce qu'il peut céder rapidement. L'or en fait partie.

"Sur le plan stratégique, l'actif reste très recherché", ajoute Monsieur Jurus, qui rappelle toutefois que l'or n'est pas magique. Il "couvre certains risques monétaires, budgétaires et géopolitiques, mais ne remplace pas une réserve de liquidités", puisque les obligations d'Etat longues ont mieux protégé les portefeuilles dernièrement.

Le rebond du début de semaine est aidé par un dollar qui s'est éloigné de son record des 19 derniers mois. Quand le billet vert recule, les métaux libellés en dollars sont plus abordables pour les détenteurs d'autres devises. En parallèle, les marchés continuent d'intégrer une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en décembre, selon l'outil FedWatch de CME, mais la probabilité a un peu reculé par rapport à la semaine dernière.

L'argent au comptant a grimpé de 2,7%, à 42,30 dollars l'once, après avoir lui aussi touché vendredi son plus bas niveau depuis septembre 2025. Le platine a gagné 1,1%, à 1 311,51 dollars, et le palladium a progressé de 0,8%, à 899,73 dollars.