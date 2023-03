L’or profite des déboires des banques

(AOF) - L’once d’or a progressé de plus de 5% à 1 965 dollars cette semaine. Le métal jaune a bénéficié de son statut de valeur refuge à la suite de la faillite de plusieurs banques aux Etats-Unis, dont celle de la Silicon Valley Bank, et des déboires de Credit Suisse. Signe de l’inquiétude des investisseurs, l'indice VIX, qui mesure la volatilité de l'indice S&P 500, a dépassé les 30 points lundi dernier en séance, son niveau le plus élevé depuis octobre 2022.