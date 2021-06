L'or poursuit son déclin en attendant Powell

Aussi, les investisseurs s'interrogent sur le réel calendrier du resserrement monétaire, ce qui explique la faiblesse de l'or depuis quelques temps. En tout état de cause, si Jerome Powell adopte un ton plus accommodant lors des réponses aux questions du Congrès, l'or pourrait repartir à la hausse.

Il s'agit de la première sortie de la Fed depuis mercredi dernier, lorsque cette dernière a évoqué deux hausses de taux en 2023, soit plus tôt que prévu. Toujours dans le texte de son discours attendu aujourd'hui, Jerome Powell rappelle qu'il fera tout pour soutenir l'économie aussi longtemps qu'il faudra pour achever la reprise.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.