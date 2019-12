L'or pourrait tirer son épingle du jeu en 2020, selon Newton IM

(AOF) - Suzanne Hutchins, gérante chez Newton IM (BNY Mellon IM), rappelle que l'or est souvent considéré comme une valeur refuge par les investisseurs. Il s'agit d'une monnaie ou d'un actif réel robuste qui pourrait bien se comporter sur les marchés inflationnistes et déflationnistes. Selon elle, l'incertitude engendrée par l'augmentation de la dette chinoise et de l'effet de levier sur le marché, par les prochaines élections américaines et d'autres facteurs tels que le Brexit pourraient bien jouer en faveur des actifs "refuge" et en particulier l'or en 2020.