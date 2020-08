L'or pourrait atteindre les 2 400 dollars l'once, estime OFI AM

(AOF) - La situation macroéconomique donne aujourd'hui une probabilité importante de poursuite de la hausse du cours de l'or, révèle Benjamin Louvet, gérant chez OFI AM. Une progression des anticipations d'inflation sur des niveaux raisonnables de 2,5 % par an permettrait à l'or d'atteindre les 2 400 dollars l'once. Les risques qui pèsent sur ce scénario sont, selon le gérant, relativement faibles. Seule l'annonce d'un traitement contre le coronavirus pourrait modifier les perspectives à court terme sur le métal jaune.

Mais cette baisse ne remettrait pas en cause son scénario moyen terme. À l'inverse, le retour progressif de la demande industrielle, joaillière et des Banques Centrales, pourraient pousser le prix du métal jaune encore plus haut. Pour Benjamin Louvet, le risque semble aujourd'hui asymétrique et plutôt orienté à la hausse.