L'or pourrait atteindre en 2023 un nouveau plus haut ‘nominal' (WisdomTree)

(AOF) - Selon Nitesh Shah, Responsable des matières premières et de la recherche macroéconomique chez WisdomTree, la trajectoire de l'or semble s'inverser début 2023. « À l'aide des prévisions économiques du consensus, notre modèle indique que l'or pourrait aisément atteindre un nouveau plus haut ‘nominal' cette année (atteint pour la dernière fois en 2020). Toutefois, l'atteinte d'un plus haut ‘réel' (qui tient compte de l'érosion due à l'inflation) semble impossible. Même si notre scénario est optimiste, l'or n'atteindra pas ces niveaux et sera inférieur d'environ 11% au niveau atteint en 1980 ".

Dans un scénario où l'inflation diminue fortement (scénario de M. Siegel) et où la Réserve fédérale américaine (Fed) ralentit de manière précoce, le rythme de relèvement de ses taux d'intérêt, les cours de l'or ont tendance à bien se comporter car les taux obligataires diminuent davantage que dans le scénario central (et en utilisant un niveau inférieur d'inflation, la valeur réelle de l'or est moins actualisée).

En 2022, les taux obligataires réels ont progressé de -1,1% en début d'année à 1,6% en fin d'année, marquant ainsi la correction des obligations la plus profonde depuis des décennies. Dans le même temps, l'or est resté stable (-0,3% en variation annuelle) bien qu'il ait atteint un pic durant l'année de plus de 2 000 dollars l'once et baissé à près de 1 600 dollars l'once.

" Pendant la plupart de l'année 2022, l'appréciation du dollar américain a pesé sur les cours de l'or en dollar. Mais depuis octobre 2022, le dollar américain se déprécie, tirant ainsi à la hausse les cours de l'or ", souligne Nitesh Shah.