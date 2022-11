L'or noir soutenu par la faiblesse du dollar

(AOF) - Les cours du pétrole étaient pratiquement stables en fin de séance. Le cours du Brent grappillait 0,08% à 98,01 dollars après être tombé au plus bas à 96,76 dollars. L’or noir avait initialement souffert de la hausse des cas de Covid en Chine. Le brut s’est ensuite redressé en fin de journée alors que le dollar continuait de s’affaiblir. La devise américaine n’avait jamais autant perdu de terrain en 3 jours depuis mars 2020, selon les données Bloomberg.

