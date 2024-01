L'or noir sous la pression de l'Arabie saoudite

(AOF) - Les cours du pétrole baissent fortement alors que l'Arabie saoudite a réduit le prix de son pétrole pour ses livraisons en février en raison de la faiblesse toujours persistante de la demande. Le cours du baril de WTI chute de 4,58% à 70,36 dollars et celui du baril de Brent de 4,09% à 45,53 dollars. Le brut avait rebondi en fin d'année dernière en raison des tensions géopolitiques et des attaques de navires par les rebelles Houthis du Yémen en Mer rouge. Le Brent était remonté à près de 82 dollars le 26 décembre.

