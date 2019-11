L'or noir se replie

(AOF) - Les cours du pétrole reculent en fin d'après-midi, le prix du baril de Brent cédant 0,86% à 63,51 dollars. A une semaine de la réunion entre l'Opep et la Russie, les signaux se multiplient des deux côtés indiquant que l'on se dirige vers un statu quo, affirme Bloomberg. Une commission d'experts de l'Opep prévoit en effet un marché pétrolier en 2020 en l'état actuel de l'accord entre l'Opep et la Russie. Selon l'agence de presse, seulement 1 sur 36 spécialistes interrogés anticipe une nouvelle réduction de la production.

