L'or noir reprend des couleurs

Elles ont été alimentées la semaine dernière par une augmentation des stocks américains - qui sont au plus haut depuis août- conjuguée à des statistiques économiques décevantes aux Etats-Unis.

(AOF) - Les cours du pétrole se reprennent depuis vendredi après avoir perdu jusqu’à 20% par rapport à leurs plus hauts de 2023 touchés fin septembre. Aujourd’hui, le cours du baril de Brent gagne 2,32% à 82,48 dollars. L'Opep+ réfléchirait à la possibilité de réduire de nouveau sa production lors de sa prochaine réunion à la fin du mois, affirmait vendredi Reuters en citant des proches au sein du cartel. L'or noir souffre des inquiétudes à propos de la demande.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.