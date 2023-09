L'or noir finit la semaine en légère baisse

(AOF) - Le baril de WTI perd 0,75% à 91,02 dollars après avoir touché culminé jeudi 28 septembre à 95,01 dollars, son niveau le plus élevé depuis 13 mois. Dans le contexte d’un important déficit d’offre conséquence de la baisse des exportations des pays de l'OPEP+, les prix de l’or noir ont été soutenus par la faiblesse des stocks. Ceux de Cushing, principal terminal américain de livraison du WTI, sont ainsi tombés au plus bas depuis l’été dernier. De ce fait, les Etats-Unis sont vulnérables à d’éventuelles ruptures d'approvisionnement.

