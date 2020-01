L'or noir finit en baisse une journée débutée au sommet

(AOF) - Les cours du pétrole ont connu une séance très volatile. Le cours du baril de Brent a touché un plus haut tôt ce matin à 71,75 dollars à la suite des représailles iraniennes avant de se retourner à la baisse. Il perdait 1,45% à 67,26 dollars en fin d'après-midi. Téhéran a riposté à l'assassinat du général Soleimani par les Etats-Unis en tirant une dizaine de missiles sur plusieurs camps de la coalition en Irak. Le Premier ministre irakien ayant été prévenu à l'avance par l'Iran, aucune victime n'est à déplorer.

