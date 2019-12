L'or noir en forte progression : l'Opep+ pourrait réduire sa production

(AOF) - Les cours du pétrole ont accru leurs gains dans l'après midi. Le cours du baril de Brent gagne désormais 3,98 % à 63,25 dollars tandis que celui de WTI progresse de 4,22 % à 58,48 dollars. L'Opep+, qui comprend les membres du cartel et la Russie pourrait approuver une réduction plus importante de leur production lors de leur rencontre à Vienne cette semaine. « Un certain nombre de membres clés préfèrent une réduction plus importante » a déclaré le ministre irakien du pétrole. Par ailleurs, les stocks américains de brut ont baissé plus fortement que prévu la semaine dernière.

Ils ont reculé de 4,9 millions de barils, à comparer avec un consensus Reuters de 1,7 million de barils.