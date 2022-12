L'or noir bien orienté entre maintien de la production de l'Opep+ et plafonnement des prix

Le plafonnement des prix pour le pétrole entrera en vigueur simultanément dans tous les pays de la Coalition. Les mesures de plafonnement des prix prévoient en outre une période de transition: elles ne s'appliqueront pas au pétrole acheté à un prix supérieur au plafond s'il est chargé sur des navires avant le 5 décembre et déchargé avant le 19 janvier 2023.

Le plafonnement des prix est entré en vigueur à partir d'aujourd'hui pour le pétrole brut et il sera mis en oeuvre à partir du 5 février 2023 pour les produits pétroliers raffinés. Le plafond de prix pour ces derniers n'est pas encore été finalisé.

(AOF) - Les cours du pétrole sont bien orientés alors que l’Opep+ a maintenu ses objectifs de production et que l’Union européenne s’est accordée vendredi sur un plafonnement du prix du pétrole brut russe transporté par voie maritime. Le cours du baril de WTI gagne 2,75% à 82,18 dollars. Le plafond a été fixé à un prix maximal de 60 dollars par baril pour le pétrole brut et pourra être modifié ultérieurement en fonction de l'évolution du marché.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.