L’or noir au plus bas depuis juillet

(AOF) - S’il accroit ses gains cet après-midi, le cours du baril de Brent (+2,94% à 79,71 dollars) affichait ce matin une baisse de près de 20% par rapport à son plus haut 2023 atteint fin septembre. Il a souffert cette semaine des inquiétudes à propos de la demande. Elles ont été alimentées par une augmentation des stocks américains - qui sont au plus haut depuis août- conjuguée à des statistiques économiques décevantes aux Etats-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont poursuivi leur hausse tandis que la production industrielle a reculé plus qu’anticipé en octobre.