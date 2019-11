L'or ne brille plus

(AOF) - L'or a mal débuté la semaine. En repli ce soir de 0,35% à 1 465,30 dollars l'once, le métal jaune s'éloigne de plus en plus du seuil des 1 500 dollars l'once abandonné le 5 novembre dernier. Sans surprise, le métal précieux est pénalisé par le retour du goût du risque chez les investisseurs. Ces derniers privilégient les actifs plus risqués et plus rémunérateurs à l'or, qui ne rapporte rien.