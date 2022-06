L'or marque le pas

(AOF) - Le cours de l'or cède 0,3% à 1 835,7 dollars. Le retour de l'appétit pour le risque pénalise le métal jaune. Par ailleurs, Commerzbank pointe du doigt aujourd'hui la faiblesse de la demande chinoise. Selon le broker américain, la Suisse a exporté environ 105 tonnes d'or en mai. Moins de la moitié de ce total est allée en Chine et en Inde. "Avec 10 tonnes, les exportations d'or vers la Chine ont été les plus faibles depuis 14 mois. Cela pourrait bien être lié aux blocages dus au coronavirus qui ont fortement restreint la vie publique", a écrit l'équipe dans une note aux clients.

