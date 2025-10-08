L'or franchit pour la première fois la barre des 4.000 dollars

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

par Brijesh Patel et Anushree Mukherjee

L'or a dépassé mercredi les 4.000 dollars l'once pour atteindre un record, profitant de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés sûrs face à l'incertitude économique et géopolitique accrue et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le cours de l'or au comptant XAU= gagnait 1,2% à 4.030,68 dollars l'once à 05h23 GMT.

Depuis le début de l'année, le cours spot de l'or, l'un des actifs les plus performants de 2025, a augmenté de 53%, après avoir progressé de 27 % en 2024.

"Il y a tellement de confiance dans ce négoce en ce moment que le marché va chercher le prochain grand chiffre rond qui est 5.000 avec la Fed qui va probablement continuer à baisser les taux", estime Tai Wong, un négociant en métaux indépendant.

"Il y aura des obstacles sur la route, comme une trêve durable au Moyen-Orient ou en Ukraine, mais les moteurs fondamentaux du marché, une dette massive et croissante, la diversification des réserves et un dollar plus faible, ne devraient pas changer à moyen terme", ajoute-t-il.

La hausse du métal jaune est alimentée par une multitude de facteurs, dont les attentes de réductions des taux d'intérêt, l'incertitude politique et économique persistante, les achats massifs des banques centrales, l'afflux de capitaux dans les ETF adossés sur l'or et la faiblesse du dollar américain.

Les troubles politiques en France et au Japon ont également stimulé la demande pour le métal précieux.

"La dernière hausse a été déclenchée par l'élection de Sanae Takaichi au cours du week-end et par la perspective d'un déficit plus important au Japon", observe Kyle Rodda, analyste chez Capital.com, qui pointe une peur pour les investisseurs de manquer le mouvement de hausse sur l'or - un phénomène qui alimente encore le rallye.

Parallèlement à l'or, le cours de l'argent au comptant XAG= gagne mercredi 1,9% à 48,73 dollars l'once, le platine XPT= prend 2,5% à 1.660,1 dollars et le palladium XPD= s'adjuge 2,7% pour atteindre 1.373,43 dollars.

