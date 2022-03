L'or fait recette

(AOF) - En repli hier, le cours de l'or est reparti à la hausse aujourd'hui grâce au retour de l'aversion pour le risque. Vers 17h30, le prix de l'once d'or sur le Comex de New York gagne 0,6% à 1 999,78 dollars. Les actualités du jour ont été propices aux valeurs refuges, or en tête. La guerre se poursuit en Ukraine, l'inflation accélère aux Etats-Unis et Christine Lagarde a relevé sa prévision d'inflation 2022 pour la zone euro à 5,1% contre 3,2% jusque-là.