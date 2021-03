L'or est le placement préféré des Turcs, souligne le Comptoir National de l'Or

(AOF) - L'once d'or gagne plus de 1% à 1 704 dollars en fin de journée. Le renvoi du gouverneur de la banque centrale du pays, le 22 mars dernier, a provoqué une baisse spectaculaire de la livre turque d'environ 10% en un jour, rappelle Laurent Schwartz, directeur du Comptoir National de l'Or. Depuis la confusion règne, et lors d'un récent congrès, le Président Erdogan a fait appel au patriotisme économique en demandant aux turcs de " vendre leurs devises et leur or pour investir dans l'économique nationale et la production ".

Une injonction que les Turcs ne semblent pas prêts à suivre. Une enquête relayée par le site T24 indique que s'ils avaient de l'argent à placer, 40% des interrogés le placerait en or, 20% en dollars et seulement 11% le conserverait en livres turques, révèle Laurent Schwartz. Ce dernier se félicite donc : "L'or est donc le placement préféré des Turcs !"

Il faut dire que l'instabilité économique et financière récente a fortement impacté le pays et l'or constitue un refuge en période de défiance envers la monnaie nationale. Le métal jaune s'est ainsi apprécié de 12% en livres turques sur les 10 derniers jours.