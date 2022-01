Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

L'or en petite baisse, UBS prévoit un repli sous les 1 700 dollars information fournie par AOF • 10/01/2022 à 17:14



(AOF) - Le cours de l'once d'or livrable dans trois mois cède 0,16% à 1 794,5 dollars en fin d'après-midi. Dans une note publiée aujourd'hui, UBS maintient sa prévision d'une baisse du métal jaune dans une fourchette comprise entre 1 650 et 1 700 dollars l'once au deuxième semestre 2022, le cours étant désormais supérieur à sa valeur estimée de 1 710 dollars l'once. Actuellement explique le broker, le métal précieux est soutenu par les risques liées à Omicron et à l'inflation.



Mais il pense qu'une nouvelle hausse des taux réels aux Etats-Unis et le renforcement du dollar réduiront à néant ces facteurs de soutien d'ici le deuxième trimestre de 2022.