L'or en hausse en raison des tensions en Ukraine

(AOF) - L'once d'or gagne près de 1,4% à 1 897,40 dollars, profitant de son statut de valeur refuge. La situation reste tendue en Ukraine : le président américain, Joe Biden, a averti qu'une attaque par la Russie était possible "dans les prochains jours". La menace est " très élevée " a-t-il souligné. Plus tôt dans la journée, Ukrainiens et forces sécessionnistes de l'est du pays ont en plus échangé des tirs d'artillerie. Dans le même temps, le Kremlin a répondu aux propositions américaines sur la sécurité en Europe et maintenu une ligne dure.

" La partie américaine n'a pas fourni de réponse constructive aux points fondamentaux du projet de traité sur les garanties de sécurité préparé par la partie russe " a expliqué le ministère russe des affaires étrangères. Moscou sera donc contraint de répondre, notamment par des " mesures militaro-techniques ", peut-on lire dans ce document. La Russie n'a pas précisé ce qu'elle entendait par " mesures militaro-techniques ".