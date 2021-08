L'or continue de reculer

(AOF) - Alors que le pétrole se reprend mardi (+2,5% en fin d'après-midi), après une séance de lundi dans le rouge, l'or continue pour sa part de reculer: à 1 726,45 dollars l'once, le cours au comptant affiche ainsi un repli de 0,2%. Dans la nuit de dimanche à lundi, le précieux métal avait connu un "krach éclair" à l'ouverture des marchés asiatiques, chutant jusqu'à plus de 4%: outre une combinaison de facteurs techniques et de liquidités insuffisantes, l'or a, comme le pétrole, été victime des spéculations d'un "tapering" de la politique monétaire de la Fed, après les bons chiffres de l'emploi.

