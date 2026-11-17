L'or chute à son plus bas niveau depuis un an sous l'effet des rendements des bons du Trésor et de la hausse du dollar ; il s'apprête à connaître sa pire année depuis 2015

L'or a chuté lundi à son plus bas niveau depuis un an, sous l'effet conjugué de la hausse des rendements des bons du Trésor, de la vigueur du dollar et des anticipations d'un resserrement de la politique monétaire, ce qui laisse présager de nouvelles baisses pour le métal précieux et sa pire année depuis plus d'une décennie.

Le cours de l'or a atteint lundi 3 830,74 dollars l'once troy, son plus bas niveau depuis le 2 octobre 2025, soit une baisse de 31,5 % depuis son record historique de 5 594,82 dollars l'once atteint en janvier, selon une analyse de Reuters. Il est en passe de connaître sa pire année depuis 2015.

Gold falls to one-year low

“Les marchés anticipent une hausse des taux d’intérêt, ce qui renforce le dollar et aggrave les difficultés de l’or, l’exposant à des baisses encore plus marquées”, a déclaré Nikos Tzabouras, rédacteur financier senior chez FXCM.

Le dollar américain, qui oscille près de son plus haut niveau depuis avril 2025, a rendu l’or coté en dollars plus cher pour les détenteurs d’autres devises, ce qui a pesé sur la demande d’or ces derniers mois.

Les rendements des bons du Trésor ont bondi , alimentés par les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa prochaine réunion en décembre, avec une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base, selon l’outil FedWatch de CME.

Gold vs dollar

Nvidia a exercé une pression supplémentaire sur l’or, sa capitalisation boursière ayant chuté de 1 900 milliards de dollars entre début octobre et vendredi, pour s’établir à 3 900 milliards de dollars.

“À court terme, l’or est un actif de liquidité… ce que l’on vend pour se procurer des liquidités”, a déclaré Nicky Shiels, de MKS PAMP.

GUERRE AU MOYEN-ORIENT

La guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui a débuté fin février, a fait grimper les cours du pétrole, attisant l’inflation et les craintes d’un resserrement de la politique monétaire à l’échelle mondiale. Bien que l’or, qui ne rapporte aucun rendement, soit considéré comme une couverture contre l’inflation, il perd généralement de son attrait lorsque les taux d’intérêt sont à la hausse.

gold and oil

Les fonds négociés en bourse (ETF) adossés à de l’or physique ont enregistré des entrées de 211 tonnes au troisième trimestre, malgré la hausse des rendements obligataires et le renforcement du dollar. En revanche, la demande de lingots et de pièces a fortement chuté .

LA DEMANDE DES BANQUES CENTRALES S'AFFAIBLIT-ELLE?

Les banques centrales se sont montrées très actives en tant qu’acheteuses en début d’année, avec 675 tonnes achetées entre janvier et septembre, selon les estimations du WGC basées sur les achats déclarés et estimés.

Toutefois, cette catégorie a probablement perdu la Pologne, l’acheteur officiel le plus actif, en novembre, sa banque centrale ayant atteint son objectif de 700 tonnes pour ses réserves d’or, même si son gouverneur a laissé la porte ouverte à de nouveaux achats à l’avenir.

La Chine est restée l’un des rares marchés où la demande d’or est restée active, la banque centrale y achetant des lingots depuis deux ans, ce qui soutient le climat d’investissement local. GOL/AS

Les analystes ont noté que le cours de l’or a jusqu’à présent réussi à se maintenir au-dessus du seuil psychologique important des 3 800 dollars.