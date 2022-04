L'or bénéficie d'un environnement porteur, observe Optigestion

(AOF) - Parmi les trois grands marchés qui accueillent l'investissement financier, deux sont aujourd'hui dépourvus d'attrait, l'immobilier et les taux, écrit Jacques de Panisse, président, gérant et associé d'Optigestion. C'est sans doute ce qui explique la tenue et le comportement actuels des marchés d'actions, particulièrement résistants aux mauvaises nouvelles, particulièrement optimistes dans leurs anticipations et toujours enclins à s'emballer à l'achat dès lors que surgit la moindre rumeur encourageante. Les actions semblent attirer toutes les liquidités en quête d'une espérance de gain.

Dans le contexte actuel indique l'expert, il peut paraître fondé d'envisager une possible dégradation des résultats futurs des entreprises et une réduction de la valorisation des actions de qualité.

L'oeuvre conjointe de ces deux réajustements peut susciter une certaine réserve ! Ironiquement, le niveau très élevé de l'inflation actuelle vient favoriser tous les débiteurs qui ont emprunté à taux fixe, souligne Jacques de Panisse.

Les taux d'intérêt réels (taux moins l'inflation) n'auront jamais été aussi négatifs ! Une caractéristique qui, associée à des anticipations d'inflation qui se réveillent, devrait favoriser l'appréciation de l'or. Le métal jaune, dont le parcours s'est avéré modéré depuis 18 mois, pourrait prochainement changer d'allure, prévient le professionnel.