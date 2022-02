L'or au plus haut depuis trois mois

(AOF) - L'or gagne 1,36% à 1 867,10 dollars l'once, affichant ainsi son plus haut niveau depuis la mi-novembre 2021. Le métal jaune est soutenu par son statut de valeur refuge alors que crise ukrainienne prend un tour de plus en plus inquiétant. L'or profite également de l'idée selon laquelle il protégeait de l'inflation. Or, cette dernière a atteint 7,5% en janvier aux Etats-Unis, du jamais vu depuis quarante ans.