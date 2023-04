L'or au plus haut depuis mars 2022

(AOF) - L'once d'or gagne 1,44% à 2 043,26 dollars. Le métal précieux bénéficie du repli des taux longs et du recul du dollar. Après la publication mardi des prix à la consommation pour mars, une nouvelle statistique est venue confirmer le ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis. L'indice américain des prix à la production pour le mois de mars a reculé de 0,5%. Or, le consensus tablait sur une hausse de 0,1%. Cet indice était stable en février.

Or, des rendements moins élevés réduisent le coût d'opportunités de détenir de l'or, qui n'offre aucune rémunération. De plus, la baisse du dollar rend plus intéressant l'achat d'or par les détenteurs d'autres devises.