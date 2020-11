L'or au plus bas depuis juillet

(AOF) - Les contrats futurs sur l'or se stabilisent aujourd'hui au Comex, juste au-dessus des 1800 dollars l'once, après avoir drastiquement chuté en début de semaine. Le précieux métal continue toutefois de s'échanger à ses plus bas niveaux depuis début juillet, et affiche désormais un repli de 13,5% depuis son niveau record de 20,89,2 dollars au mois d'août. Un repli qui s'est accéléré ces dernières semaines à cause de la victoire de Joe Biden et des bonnes nouvelles autours des vaccins anti-covid. Les perspectives de sortie de crise ont ainsi fait perdre à l'or son attrait de valeur refuge.