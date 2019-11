L'or accuse le coup

(AOF) - Cet après-midi, l'once d'or livrable dans trois mois poursuit son repli à New York (-0,67% à 1 453,10 dollars) après avoir enregistré son plus net repli hebdomadaire depuis 2017. Vendredi dernier, le métal jaune accusait en effet une perte de 3,2% en cinq séances. Il fallait revenir au repli de 3,26% enregistré à l'issue de la semaine close de 5 mai 2017 pour connaître pire. Résultat, le métal jaune évolue actuellement à son son plus bas niveau depuis le 1er août dernier.

Selon les spécialistes, l'or a été pénalisé par l'appétence pour le risque sur les marchés, comme en témoigne les récents records de Wall Street.