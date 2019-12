L'or a bien résisté à l'accord commercial sino-américain

(AOF) - UBS souligne que l'or s'est mieux tenu que prévu compte tenu de l'accord phase 1 entre les États-Unis et la Chine, ce qui signifie que les tarifs de décembre n'entrent plus en vigueur et que le taux sur les tarifs de septembre a été réduit de moitié, à 7,5 %. La réaction de l'once d'or suggère que beaucoup d'optimisme était déjà de mise avant l'annonce. La banque suisse vise un once à 1 600 dollars en 2020.