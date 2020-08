L'or a atteint un nouveau record en août

(AOF) - L'or a bondi de près de 30% depuis le début de l'année et s'apprête à terminer le mois à plus de 1 960 dollars l'once. Début août, le métal jaune a même atteint un record à 2089,20 dollars l'once. Les investisseurs achètent de l'or, considéré comme une valeur refuge, afin de couvrir leurs portefeuilles contre une possible dévaluation des monnaies causée par les politiques monétaires ultra-expansionnistes des principales banques centrales.

L'or pourrait poursuivre sa hausse dans les mois à venir, soutenu par la progression des anticipations d'inflation et la reprise de la demande en provenance de l'industrie, de la joaillerie et des banques centrales.