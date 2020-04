L'or à 3 000 dollars dans 18 mois ?

(AOF) - Bank of America a révisé son objectif de cours à 18 mois sur l'or à 3 000 dollars l'once, contre 2 000 dollars auparavant, soit plus de 50% au dessus de son cours record de 2011. L'institution estime que la hausse du bilan des banques centrales partout dans le monde pourrait mettre la monnaie fiduciaire sous pression et provoquer une ruée des investisseurs sur l'or. En outre, elle ajoute que "la Fed ne peut pas imprimer de l'or". Bank of America voit le cours de l'or à 1 695 dollars en moyenne cette année à 2 063 dollars en 2021. Ce mardi, l'once perd 0,30% à 1 706 dollars.