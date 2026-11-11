L'optimisme suscité par l'IA dissipe les craintes d'une hausse des taux

Les actions américaines ont bondi et l’Europe a clôturé à un niveau record mercredi, portées par des perspectives encourageantes concernant le secteur de l’IA, présentées par la société de néocloud CoreWeave .

La remontée de 20 % des actions de cette société, qui avaient été malmenées, ainsi que le rebond du titre Nvidia NVDA.O , ont largement compensé les craintes des investisseurs quant à la possibilité que la Fed procède à une hausse massive des taux d’intérêt le mois prochain.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je m’intéresse au message confus émanant de la Fed, après que le gouverneur Chris Waller a évoqué mardi une hausse des taux de 50 points de base pour le mois prochain. L’inflation est peut-être tenace, mais nous le savons depuis longtemps. Passer d’une hausse de 25 points de base en septembre à une pause en octobre, puis à une hausse de 50 points de base en décembre, n’a aucun sens.

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Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui ACTIONS : Japon +1,3 %, Chine +0,4 %. L'Europe +0,7 % à un nouveau plus haut de clôture, le Royaume-Uni +0,8 %. Le Nasdaq +1,6 %, le S&P 500 +1,3 %, le Dow +0,5 %. SECTEURS/ACTIONS : Les 11 secteurs du S&P 500 progressent tous, à l'exception des biens de consommation discrétionnaires. Technologie +2,7 %, énergie +1,8 %. Semi-conducteurs +5,6 %. CoreWeave CRWV.O +20 %, Sandisk SNDK.O +14 %, Micron et Dell DELL.N +12 %. Airbnb ABNB.O , McDonald's MCD.N -3 %. MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar atteint son plus haut niveau depuis 19 mois, tandis que l'euro enregistre son plus bas niveau depuis 19 mois. Le dollar/yen avoisine les 160,00. Le franc suisse et la couronne suédoise affichent les plus fortes baisses parmi les devises du G10. OBLIGATIONS : Le marché obligataire américain est fermé à l'occasion du Veterans Day. Les rendements européens restent stables, tandis que les rendements japonais progressent légèrement. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Le pétrole progresse d’environ 1 %. L’or recule de 1 % et repasse sous la barre des 4 000 $ l’once.



Thèmes d'actualité du jour:

Le dollar roi

L’une des conséquences immédiates et évidentes de la possibilité soudaine d’une hausse de 50 points de base des taux de la Fed le mois prochain est la remontée généralisée du dollar. Mercredi, l’indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière, et il est en hausse de 5 % par rapport à il y a seulement quelques mois. Le plus intéressant est peut-être que le dollar frôle désormais les 160 yens, un seuil largement considéré comme le « seuil d’intervention » par les autorités japonaises. Et, comme nous l’avons vu plus tôt cet été, par les autorités américaines.

Jusqu’à présent, ni Tokyo ni Washington n’ont fait de déclarations pour influencer les marchés. Ce mouvement semble reposer sur des « fondamentaux », il n’y aura donc peut-être pas beaucoup de résistance. Il est également intéressant de noter que les actions américaines ont pris cette situation, ainsi que la flambée des rendements américains de mercredi, avec sérénité. Voyons combien de temps cela durera si une hausse de 50 points de base en décembre semble réellement probable.

Dollar highest since April 2025

Le rebond discret de l’Europe

Alors que les secousses liées à l’IA et la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs à Wall Street ont fait la une des journaux, l’indice de référence européen STOXX 600 a discrètement progressé, pour atteindre mercredi un niveau record de clôture à 663,05 points. La rotation au-delà des secteurs liés à l’IA — 13 secteurs sur 20 ont surperformé l’indice de référence depuis les élections de mi-mandat aux États-Unis, selon la Société Générale —, les solides résultats du troisième trimestre et la révision à la hausse des perspectives pour 2027, les espoirs d’apaisement au Moyen-Orient , ainsi que la révision à la hausse des prévisions de croissance allemandes ont tous contribué à cette progression.

Alors qu’environ la moitié des entreprises de l’indice STOXX 600 ont désormais publié leurs résultats, les bénéfices du troisième trimestre affichent une croissance d’environ 24 % en glissement annuel, selon Nuveen. C’est un résultat solide. Mais il s’agit d’une croissance étroite. Le secteur de l’énergie en représente près de la moitié. Si l’on exclut les secteurs de l’énergie et des technologies, ce chiffre tombe à environ 10 %. Nuveen estime que les secteurs de l’énergie, des technologies liées à l’IA et de la finance représentent ensemble environ 85 % de la croissance globale des bénéfices ce trimestre, bien qu’ils ne constituent qu’une part minoritaire de l’indice en nombre d’entreprises.

La déflation chinoise se répercute

L’inflation et les coûts du service de la dette aux États-Unis constituent un problème. En l’absence de hausses agressives des taux d’intérêt ou d’un boom soudain de la productivité lié à l’IA, cette situation devrait perdurer aux États-Unis ainsi que dans d’autres économies occidentales. La ruée vers les matières premières, les ressources et l’énergie, la relocalisation et la protection des industries nationales sont autant de facteurs inflationnistes qui nécessitent des taux d’intérêt plus élevés et limitent la marge de manœuvre budgétaire des gouvernements. Cela pourrait-il conduire à un rapprochement éventuel entre l’Occident et la Chine?

Louis-Vincent Gave, de Gavekal, soutient que la plupart des dirigeants occidentaux sont confrontés à un choix peu enviable: rejeter la Chine pour protéger leur industrie nationale, ce qui entraînera une inflation plus élevée, des taux d’intérêt plus élevés et une pression croissante sur les États-providence; mettre en œuvre des mesures d’austérité profondément impopulaires; ou renouer des relations avec la Chine, le plus grand exportateur mondial de déflation, ce qui contribue à faire baisser les taux d’intérêt et à maintenir le financement de l’État-providence. Toutes ces options présentent des inconvénients majeurs.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

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Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

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Parmi les responsables de la Fed qui doivent s'exprimer figurent Beth Hammack, Michael Barr, Austan Goolsbee, Mary Daly, Jeffrey Schmid, John Williams et Philip Jefferson

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