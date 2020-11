L'optimisme sur les vaccins tempéré par la croissance de l'épidémie de COVID-19

Semaine du 16 au 22 Novembre 2020

Les investisseurs ont repris leur respiration cette semaine, après quinze jours de gains significatifs sur les marchés actions, alors que les restrictions d'activité se multiplient pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les indices américains ont terminé en ordre dispersé, le NASDAQ Composite grignotant +0.22%, tandis que le S&P 500 glissait de -0.77%, bien qu'il ait brièvement cassé une résistance clef (3580) mardi. Le mouvement haussier du début de semaine sur les grandes capitalisations n'aura pas fait long feu. En revanche, les petites valeurs ont poursuivi leur marche en avant (Russell 2000 : +2.37%).

Au sein des secteurs S&P, l'énergie a bondi de +4.99%, les stocks de pétrole américains progressant moins que prévu. Ce qui a propulsé le brut WTI bien au-delà des 42 dollars le baril (+5.03%). Les matériaux de base (+1.06%) et les valeurs industrielles (+1.05%) réalisaient aussi une bonne semaine. Les financières réussissaient à se maintenir en territoire positif (+0.54%) bien que Berkshire Hathaway ait révélé avoir coupé son exposition sur Wells Fargo et JPMorgan Chase. Tous les autres secteurs évoluaient dans le rouge. Les services d'utilité publique (-3.92%), la santé (-3%), l'immobilier (-1.59%), et les biens de consommation élémentaire (-1.45%, avec des ventes au détail inférieures aux prévisions le mois dernier) ont été les plus grands perdants de la semaine. Sans réelle surprise, la tech a également sous-performé, les GAFAM clôturant très largement sous les niveaux d'il y a cinq jours (Facebook : -2.62%, Microsoft : -2.31%, Google : -1.96%, Apple : -1.61%, Amazon.com : -0.94%).

Les indices actions européens (EUROSTOXX 50 : +1.02%, CAC 40 : +2.15%) ont de nouveau surperformé leurs pairs américains, en dépit du confinement généralisé et de la chute d'activité qui en découle. Les marchés asiatiques se sont également bien comportés avec la publication de données économiques japonaises et chinoises encourageantes (Nikkei et Shanghai Composite progressant de +0.56% et +2.04% respectivement).

Du côté des taux d'intérêt, le rendement du T-note 10 ans américain a perdu 6bps, de +0.89% à +0.83%, tandis que le Bund allemand prenait la même direction (-3bps), en finissant la semaine à -0.58%.

La demande pour les obligations d'entreprises n'a pas faibli, tant sur les notations « investissement » (+0.26% en Europe et +1.03% aux Etats-Unis), que sur le haut rendement (+0.63% en Europe, et +0.59% outre-Atlantique). De même, la dette émergente a engrangé une troisième semaine de progression (+1.14% en devises locales).

Enfin, l'or a abandonné -0.73% à $1,872.40 l'once, tandis que la paire EUR/USD clôturait à 1.1853 (modeste raffermissement de +0.28%).

L'optimisme sur les vaccins tempéré par la croissance de l'épidémie de COVID-19