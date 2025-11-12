L’optimisme perdure sur les places boursières européennes

(AOF) - Déjà en hausse à l’ouverture, les places européennes ont ensuite accéléré pour afficher de beaux gains. La tendance est soutenue par la perspective de voir le « shutdown » aux Etats-Unis prendre fin d’ici à la fin de la semaine, ce qui permettrait de retour des publications macro-économiques américaines et de lever un certain nombre d’incertitudes. A Paris, Edenred et Pluxee chutent lourdement avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation défavorable au Brésil. A la mi-séance, le CAC 40 progresse de 1,01%, à 8 238,5 points, tandis que l’EuroStoxx 50 gagne 1,12%, à 5 790,09 points.

En Europe, ABN Amro gagne 3,80%, à 28,12 euros. La banque a dévoilé des résultats trimestriels mitigés et l'acquisition de sa concurrente néerlandaise spécialisée dans les prêts hypothécaires, NIBC Bank, auprès de Blackstone. "Il s'agit d'une transaction intéressante, car elle se situe dans la fourchette basse des prix, à 960 millions d'euros (contre environ 1,2 milliard d'euros prévus)," souligne ING. "Ce montant représente 0,85 fois la valeur comptable de la cible et réduira le ratio de fonds propres durs (CET1) d'environ 70 points de base," a précisé l'acquéreur.

A Paris, Edenred (-8,57% à 19,38 euros) accuse de loin la plus forte baisse du CAC 40, embarquant dans son sillage Pluxee (-11,22% à 13,85 euros), qui ferme la marche de l'indice SBF 120. Les deux entreprises sont pénalisées par la nouvelle réglementation au Brésil. En conséquence, Edenred a prévenu que ces mesures pourraient peser sur ses résultats. "Nous estimons l'impact total sur le bénéfice par action 2026 entre 14 % et 23 % et nous attendons à ce que les actions soient fortement impactées", soutient Jefferies, qui maintient sa recommandation Neutre sur le titre.

Veolia (+ 0,21%, à 29,28 euros) a annoncé l'obtention de deux nouveaux contrats, ainsi que la prolongation d'un autre dans l'exploitation et la maintenance de services d'eau en Australie. Le montant total de ces trois nouveaux accords s'élève à 700 millions de dollars australiens, soit 395,15 millions d'euros. Dans le détail, la filiale locale du groupe a été choisie par Central Highlands Water, un opérateur public, pour six usines de traitement de l'eau et une durée de 15 ans.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre a augmenté de 0,3%, comme prévu, après une hausse de 0,2% précédemment. En rythme annuel, l’inflation s’est élevée à 2,3%, après +2,4% un mois plus tôt, là où les analystes tablaient sur +2,3%. En données harmonisées, les données ont révélé une augmentation mensuelle de 0,3% en octobre et de 2,3% en rythme annuel, conformément aux prévisions des analystes.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,13%) et se négocie à 1,1571 dollar.