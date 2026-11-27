L'AMF a déclaré conforme l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Gaumont, déposée par Portzamparc pour le compte de la société Ciné Par, agissant de concert avec le groupe familial Seydoux. En conséquence, cette OPR sera ouverte du 30 novembre au 11 décembre 2026 inclus.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 100 EUR par action, les actions Gaumont déjà émises et non détenues par le concert, soit 10,05% du capital, ainsi que celles susceptibles d'être émises par exercice d'options de souscription et apportées à l'offre, soit au total un nombre maximal de 317 049 actions.

Il n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions de la société de production et de distribution de films cinématographiques à l'issue de l'OPR, ni de demander la radiation des actions, même si les conditions étaient réunies.