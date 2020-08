Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposante biélorusse Tikhanouskaïa en Lituanie, annonce Vilnius Reuters • 11/08/2020 à 09:12









(.) MINSK, 11 août (Reuters) - L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanouskaïa a rejoint ses enfants en Lituanie, où elle est en sûreté, a annoncé mardi le gouvernement de Vilnius, après deux nuits de heurts à Minsk consécutifs à la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko à la tête de l'ancienne république soviétique. "Svetlana #Tikhanouskaïa est en sûreté. Elle est en #Lituanie", a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie lituanienne Linas Linkevicius. "Elle se repose avec ses enfants", a précisé à Reuters une porte-parole de son ministère. L'entourage de Svetlana Tikhanouskaïa s'était inquiété lundi soir de ne pas réussir à la joindre au téléphone après une réunion avec des responsables de la commission électorale à Minsk. La Commission électorale centrale a annoncé lundi que, selon des résultats préliminaires, Alexandre Loukachenko avait recueilli 80% des suffrages lors de la présidentielle de dimanche, contre 9,9% des voix pour sa principale opposante. Svetlana Tikhanouskaïa, une ex-professeure d'anglais sortie de l'ombre après l'arrestation au mois de mai de son mari, le blogueur Sergueï Tikhanouski, qui briguait la présidence, a refusé de reconnaître ce résultat. Elle a déclaré à la presse à Minsk qu'elle considérait avoir remporté elle-même cette élection, à ses yeux entachée de fraudes massives, et son équipe a demandé un nouveau décompte des bulletins dans les bureaux de vote où des problèmes ont été identifiés. Des heurts ont opposé dimanche et lundi soir les forces de l'ordre à des manifestants protestant contre la réélection du président sortant. Au moins une personne est morte lundi à Minsk dans des affrontements avec la police. Des manifestants ont dressé des barricades dans plusieurs quartiers de la capitale biélorusse et jeté des cocktails incendiaires sur les forces de l'ordre. Les médias locaux ont signalé des incidents dans d'autres villes. (Andrei Makhovsky, version française Jean-Stéphane Brosse)

