Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant vénézuélien López fuit en Colombie - sources Reuters • 24/10/2020 à 18:58









CARACAS, 24 octobre (Reuters) - L'opposant politique vénézuélien Leopoldo López a quitté la résidence de l'ambassadeur d'Espagne à Caracas pour quitter le Venezuela plus d'un an après y avoir été invité, ont indiqué trois sources au fait de son départ. Deux des sources ont indiqué que Leopoldo López se dirigeait vers la Colombie, sans dire s'il y était déjà arrivé. Leopoldo López avait été incarcéré en 2014 après avoir mené des manifestations contre le président Nicolas Maduro. Il avait bénéficié d'une libération provisoire en 2017. Assignation à résidence, il a été le mentor du chef de l'opposition Juan Guaido, qui au début de l'année dernière a invoqué la constitution pour assumer une présidence par intérim et a commencé une campagne pour renverser Nicolas Maduro. Après l'échec du soulèvement militaire d'avril 2019, Leopoldo López s'était d'abord réfugié dans la résidence diplomatique chilienne, puis chez l'ambassadeur d'Espagne. (Vivian Sequera, Mayela Armas et Brian Ellsworth, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.