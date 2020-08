Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant russe Navalny transféré à Berlin pour y être soigné Reuters • 22/08/2020 à 11:16









(Actualisé avec arrivée à l'hôpital) par Fabrizio Bensch BERLIN, 22 août (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, gravement malade, est arrivé samedi matin à bord d'un avion médicalisé à l'aéroport Tegel de Berlin pour y recevoir des soins. Il a été immédiatement conduit dans une ambulance à l'hôpital universitaire de la Charité où il a été pris en charge à 08h20 GMT, a constaté une équipe de Reuters TV sur place. Une équipe médicale allemande était arrivée vendredi à l'hôpital d'Omsk afin de transférer Alexeï Navalny à la demande de son épouse et de proches. Ces derniers craignaient que les autorités russes tentent de camoufler les indices d'un potentiel empoisonnement, mettant également en cause le manque d'équipement de l'hôpital sibérien. Kira Yarmysh, la porte-parole de Navalny, avait indiqué que son épouse, Yulia, se trouvait également à bord de l'appareil médicalisé. Opposant de longue date du président russe Vladimir Poutine et militant anti-corruption, il avait été pris de vives douleurs dans un avion jeudi après avoir bu du thé que ses proches soupçonnent d'avoir été empoisonné. Dans un premier temps, les médecins de l'hôpital d'Omsk avaient déclaré vendredi que l'état de santé de Navalny était trop instable pour qu'il soit transporté. Mais ils avaient indiqué par la suite qu'ils ne s'opposeraient pas à son évacuation, les médecins allemands autorisés à examiner Navalny l'ayant jugé transportable. "L'état de santé de Navalny pendant le vol et après l'atterrissage est resté stable", a déclaré le cinéaste et activité d'origine slovène Jaka Bizilj au journal allemand Bild. Jaka Bizilj est le créateur de la fondation Cinéma pour la Paix, qui a affrété l'avion médicalisé. L'APPEL AU KREMLIN DE L'ÉPOUSE DE NAVALNY Avant le départ d'Omsk, l'équipe médicale russe avait indiqué que le pronostic vital de Navalny, 44 ans, n'était pas engagé dans l'immédiat et qu'il avait été plongé dans un coma artificiel. L'épouse de Navalny avait adressé une lettre au Kremlin pour lui demander d'intervenir et d'autoriser le départ par avion de son mari. Alexeï Navalny est un redoutable opposant pour le Kremlin depuis plus d'une décennie. L'avocat a mis au jour ce qu'il décrit comme une corruption à des hauts niveaux de l'Etat et mobilise régulièrement des foules de jeunes manifestants. Il a été placé en détention à de nombreux reprises pour avoir organisé des réunions publiques et des manifestations sans autorisation. Il s'est vu interdire de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. (Avec la contribution de Christoph Steitz et Maria Sheahan, version française Jean-Michel Bélot)

