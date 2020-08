Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant russe Alexeï Navalny a été empoisonné, selon sa porte-parole Reuters • 20/08/2020 à 08:10









(Actualisé avec agences de presse) MOSCOU, 20 août (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a été hospitalisé jeudi à Omsk, en Sibérie, après avoir été victime d'un empoisonnement, selon sa porte-parole. Inconscient, il a été placé en soins intensifs, a précisé Kira Iarmich. Alexeï Navalny, qui est âgé de 44 ans, a, selon elle, commencé à se sentir mal lors du voyage de retour entre Tomsk, en Sibérie, et Moscou. Son avion a atterri en urgence à Omsk. "Nous supposons qu'Alexeï a été empoisonné avec quelque chose mélangé à son thé. C'est la seule chose qu'il ait bue ce matin", a déclaré la porte-parole, rappelant qu'il avait déjà été victime l'an dernier d'une réaction allergique aiguë qui, selon un médecin, aurait pu résulter d'un empoisonnement. Alexeï Navalny a bu son thé dans un café de l'aéroport de Tomsk avant de prendre son vol. Selon les propriétaires du café, cités par l'agence Interfax, les images des caméras de surveillance sont en cours d'inspection. D'après l'agence TASS, le médecin-chef de l'hôpital d'Omsk a confirmé que l'opposant y avait été admis dans un état grave. Fervent adversaire de Vladimir Poutine, l'avocat et militant anti-corruption a purgé de nombreuses peines de prison ces dernières années pour avoir organisé des manifestations. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ses placements en détention de 2012 et 2014 qu'elle a jugés politiquement motivées. (Gabrielle Tétrault-Farber, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Myriam Rivet)

