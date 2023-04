L’opinion des entrepreneurs de travaux publics sur leurs perspectives d’activité est stable (Insee)

(AOF) - En avril 2023, selon l'Insee, les entrepreneurs de travaux publics sont aussi optimistes qu’en janvier concernant leur activité prévue au cours des trois prochains mois. Ils se montrent cependant plus réservés qu’il y a trois mois vis-à-vis de l’évolution récente de leur activité. Les difficultés liées au manque de main-d’œuvre sont moins évoquées qu’en janvier : 41 % des entreprises en signalent, une proportion en baisse depuis deux trimestres mais qui demeure bien supérieure à sa moyenne de longue période.

