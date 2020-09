Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opération de Veolia est "funeste pour la France" - DG de Suez au Figaro Reuters • 06/09/2020 à 17:42









PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le projet de rachat par Veolia VIE.PA de l'essentiel de la part d'Engie ENGIE.PA dans Suez est "aberrant pour Suez et funeste pour la France", estime le directeur général de Suez dans une interview publiée dimanche par le Figaro. L'opération "sous-valorise les actifs de Suez", porte des risques de casse sociale et "sous-estime complètement les problèmes de concurrence et de risques d'exécution", estime Bertrand Camus, ajoutant que "Suez n'a pas besoin de se marier". Veolia a proposé il y a une semaine de racheter l'essentiel de la participation d'Engie ENGIE.PA dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son rival afin de bâtir avec lui un "grand champion mondial français de la transformation écologique". (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.90% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.32%