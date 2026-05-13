 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opérateur ukrainien Kyivstar revoit ses prévisions à la hausse après un premier trimestre solide
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 06:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur Kyivstar et les résultats du premier trimestre aux paragraphes 4 et 5)

Kyivstar KYIV.O , le plus grand opérateur de télécommunications d'Ukraine, a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles, après qu'une croissance plus forte des services numériques et une demande soutenue pour les services mobiles et haut débit lui ont permis de dépasser ses prévisions antérieures malgré la guerre avec la Russie.

La société a déclaré qu'elle tablait désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires en dollars américains comprise entre 11 % et 14 % pour 2026, contre une prévision de 8 % à 11 % en mars, tandis que le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), un indicateur du bénéfice de base, devrait désormais augmenter de 7 % à 10 %, contre une fourchette de 5 % à 8 % précédemment.

Cette révision à la haussetémoigne de la résilience de la demande des consommateurs sur le marché ukrainien des télécommunications, où les opérateurs ont maintenu leurs réseaux en service malgré les perturbations répétées depuis l'invasion russe.

Kyivstar s'est diversifié au-delà des télécommunications grâce à des acquisitions réalisées au cours de l'année écoulée, à la suite de sa scission en 2025 de sa société mère Veon et de son introduction en bourse aux États-Unis. Elle détient désormais des activités de VTC, de streaming et de santé numérique en Ukraine.

Au premier trimestre, l'Ebitda a augmenté de 23,5 % en glissement annuel pour atteindre 173 millions de dollars (147,4 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires de 323 millions de dollars, en hausse de 26,6 %.

(1 euro = 1,1733 dollar)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

KYIVSTAR GROUP
13,9700 USD NASDAQ +0,43%
VEON SP ADR
50,0000 USD NASDAQ -0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Rebond en vue en Europe avec de nombreux résultats
    information fournie par Reuters 13.05.2026 07:59 

    par Claude Chendjou Un rebond technique des principales Bourses européennes est attendu mercredi après la ‌baisse de la veille liée aux craintes géopolitiques alors que la séance du jour sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises et des indicateurs économiques ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 13.05.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un brouilleur antidrone à côté d'un drapeau ukrainien, dans une entreprise de fabrication de brouilleurs, à Kiev le 7 mai 2026, en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    En Ukraine, la bataille de la main-d'oeuvre
    information fournie par AFP 13.05.2026 07:42 

    Au milieu du bruit des machines, Anatoliï Synkov, un ouvrier ukrainien de 55 ans, parle avec bonhommie et peu de mots. A-t-il mis du temps à trouver cet emploi ? "Oh non ! Y a pas mal de travail". Son assurance reflète un problème économique majeur : outre la souffrance, ... Lire la suite

  • Une forêt de pins et d'eucalyptus à Marinha Grande, au Portugal, le 7 mai 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Après les tempêtes d'hiver, les forêts du Portugal encore plus menacées par les incendies
    information fournie par AFP 13.05.2026 07:38 

    Dans une forêt de pins et d'eucalyptus du centre du Portugal, tronçonneuses et pelleteuses vrombissent sans relâche pour déblayer les chemins obstrués d'arbres arrachés par les tempêtes de l'hiver dernier, avant l'arrivée d'une saison des feux à haut risque. Une ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,23 -1,36%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Or
4 705,85 -0,20%
NOVACYT
0,797 -11,74%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank