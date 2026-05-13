L'opérateur ukrainien Kyivstar revoit ses prévisions à la hausse après un premier trimestre solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur Kyivstar et les résultats du premier trimestre aux paragraphes 4 et 5)

Kyivstar KYIV.O , le plus grand opérateur de télécommunications d'Ukraine, a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles, après qu'une croissance plus forte des services numériques et une demande soutenue pour les services mobiles et haut débit lui ont permis de dépasser ses prévisions antérieures malgré la guerre avec la Russie.

La société a déclaré qu'elle tablait désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires en dollars américains comprise entre 11 % et 14 % pour 2026, contre une prévision de 8 % à 11 % en mars, tandis que le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), un indicateur du bénéfice de base, devrait désormais augmenter de 7 % à 10 %, contre une fourchette de 5 % à 8 % précédemment.

Cette révision à la haussetémoigne de la résilience de la demande des consommateurs sur le marché ukrainien des télécommunications, où les opérateurs ont maintenu leurs réseaux en service malgré les perturbations répétées depuis l'invasion russe.

Kyivstar s'est diversifié au-delà des télécommunications grâce à des acquisitions réalisées au cours de l'année écoulée, à la suite de sa scission en 2025 de sa société mère Veon et de son introduction en bourse aux États-Unis. Elle détient désormais des activités de VTC, de streaming et de santé numérique en Ukraine.

Au premier trimestre, l'Ebitda a augmenté de 23,5 % en glissement annuel pour atteindre 173 millions de dollars (147,4 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires de 323 millions de dollars, en hausse de 26,6 %.

(1 euro = 1,1733 dollar)