L'opérateur portuaire de Hong Kong a violé la constitution du Panama et n'a pas servi l'intérêt public, selon un tribunal panaméen

La Cour suprême du Panama a déclaré qu'un contrat détenu par une société de Hong Kong pour l'exploitation des ports du canal de Panama ne servait pas "l'intérêt public et le bien-être social", dans sa décision de jeudi annulant les contrats.

La Cour a annoncé sa décision jeudi, mais n'a pas publié l'arrêt expliquant son raisonnement.

La décision a été obtenue par la chaîne de télévision locale TVN et un fonctionnaire du tribunal a confirmé sa véracité.

La Panama Ports Company (PPC), filiale de la société CK Hutchison basée à Hong Kong, est titulaire depuis les années 1990 de contrats d'exploitation de terminaux à conteneurs aux entrées pacifique et atlantique du canal.

Le tribunal a déclaré que le contrat était contraire à la constitution du Panama parce qu'il accordait à la société des privilèges exclusifs et des exonérations fiscales dont ne bénéficiaient pas les autres concurrents, qu'il ne comportait pas d'évaluation de l'impact sur l'environnement et qu'il obligeait le gouvernement à demander l'approbation de la société avant d'accorder de nouvelles concessions.