 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opérateur portuaire de Hong Kong a violé la constitution du Panama et n'a pas servi l'intérêt public, selon un tribunal panaméen
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la décision, le contexte)

La Cour suprême du Panama a déclaré qu'un contrat détenu par une société de Hong Kong pour l'exploitation des ports du canal de Panama ne servait pas "l'intérêt public et le bien-être social", dans sa décision de jeudi annulant les contrats.

La Cour a annoncé sa décision jeudi, mais n'a pas publié l'arrêt expliquant son raisonnement.

La décision a été obtenue par la chaîne de télévision locale TVN et un fonctionnaire du tribunal a confirmé sa véracité.

La Panama Ports Company (PPC), filiale de la société CK Hutchison basée à Hong Kong, est titulaire depuis les années 1990 de contrats d'exploitation de terminaux à conteneurs aux entrées pacifique et atlantique du canal.

Le tribunal a déclaré que le contrat était contraire à la constitution du Panama parce qu'il accordait à la société des privilèges exclusifs et des exonérations fiscales dont ne bénéficiaient pas les autres concurrents, qu'il ne comportait pas d'évaluation de l'impact sur l'environnement et qu'il obligeait le gouvernement à demander l'approbation de la société avant d'accorder de nouvelles concessions.

Valeurs associées

CK HUTCHISON HLD
6,768 EUR Tradegate -4,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank