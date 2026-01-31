L'opérateur portuaire de Hong Kong a violé la constitution du Panama et n'a pas servi l'intérêt public, selon un tribunal panaméen

La Cour suprême du Panama a déclaré qu'un contrat détenu par une société de Hong Kong pour l'exploitation des ports du canal de Panama ne servait pas "l'intérêt public et le bien-être social", dans sa décision de jeudi annulant les contrats.

La Cour a annoncé sa décision jeudi, mais n'a pas publié l'arrêt expliquant son raisonnement.

La décision a été obtenue par la chaîne de télévision locale TVN et un fonctionnaire du tribunal a confirmé sa véracité.

C'est ce qu'ont montré des documents du tribunal consultés par Reuters vendredi.