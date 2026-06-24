L'opérateur italien TIM porte plainte contre le gestionnaire de réseau soutenu par KKR au sujet des tarifs, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 3) par Elvira Pollina

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a saisi un tribunal de Milan pour contester les nouveaux tarifs de réseau fixés par FiberCop, société soutenue par KKR, à laquelle TIM a cédé son réseau de télécommunications en 2024, ont indiqué deux sources.

TIM n'a pas souhaité faire de commentaire. FiberCop n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le litige porte sur les conditions régissant l’accès de TIM aux actifs du réseau fixe qu’elle a cédés à un consortium dirigé par KKR dans le cadre d’une restructuration plus large visant à réduire la dette de TIM de 14 milliards d’euros.

La plainte a été déposée dans le cadre d’une procédure accélérée, la première audience étant prévue début juillet, ont indiqué à Reuters deux personnes proches du dossier sous couvert d’anonymat, car l’affaire n’est pas publique.

Une troisième source a indiqué que le nouveau barème tarifaire entraînait chaque année des dizaines de millions d’euros de coûts supplémentaires pour TIM, qui doit désormais payer pour utiliser le réseau dont elle était autrefois propriétaire.

FiberCop, qui exploite le principal réseau de télécommunications fixe italien, est détenue à 37,5% par la société d’investissement américaine KKR, le Trésor italien détenant quant à lui une participation de 16%.