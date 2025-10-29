L'opérateur ferroviaire CSX nomme un nouveau directeur financier

information fournie par Reuters • 29/10/2025 à 13:35

CSX CSX.O a nommé mercredi Kevin Boone vice-président exécutif et directeur financier, succédant à Sean Pelkey, qui a quitté l'entreprise.