L'opérateur du téléprompteur de Trump ferait l'objet d'une enquête de la CFTC pour délit d'initié présumé, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte) par Anirban Sen et Pritam Biswas

Gabriel Perez , opérateur de téléprompteur de longue datedu président américain Donald Trump, fait l’objet d’ une enquête menée par les autorités fédérales pour délit d’initié présumé sur la plateforme de marché prédictif Kalshi, selondeuxsources proches du dossier.

Kalshi a identifié ces activités boursières suspectes grâce aux informations recueillies dans le cadre de ses processus d’intégration des clients et de surveillance des marchés, et a saisi la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a indiqué l’une des sources.

“Notre équipe de surveillance a rapidement signalé ces transactions et les a transmises à la CFTC après une enquête interne. Nous avons apporté notre aide aux autorités de régulation dans cette affaire et leur avons fourni les preuves que nous avons recueillies, comme nous le faisons dans tous les cas de saisine”, a déclaré Robert DeNault, responsable de l’application de la réglementation chez Kalshi, dans un communiqué adress é à Reuters .

Gabriel Perez, l’opérateur du téléprompteur, coopère pleinement avec la CFTC dans cette affaire, a indiqué la deuxième source. Les sources ont souhaité garder l’anonymat car cette affaire est confidentielle.

Le président est au courant de l’affaire concernant l’opérateur de téléprompteur, et ce membre du personnel est désormais en congé sans solde, a déclaré jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Karoline Leavitt a ajouté par la suite que Perez ne travaillerait plus à la Maison Blanche.

“La CFTC ne peut ni confirmer ni infirmer l’existence d’une enquête”, a déclaré un porte-parole de l’organisme de régulation.

Les marchés de mentions de Kalshi comprennent des contrats permettant aux traders de parier sur l’utilisation ou non d’un mot ou d’une expression spécifique lors d’événements publics tels que des discours, des émissions télévisées ou des conférences sur les résultats financiers d’entreprises.

Ces marchés ont fait l’objet d’une surveillance réglementaire, notamment de la part de la CFTC, qui craignait qu’ils ne soient exposés à des délits d’initiés ou à des manipulations de la part de personnes ayant accès à l’avance aux discours préparés ou aux transcriptions.

Kalshi a gelé le compte, et le titulaire de celui-ci a été pris sur le fait avant que les bénéfices, qui s’élevaient à un peu plus de 90.000 dollars, ne soient retirés de la plateforme, selon la source.

L’enquête interne a notamment donné lieu à un entretien avec le trader, et les teneurs de marché ont également signalé des irrégularités potentielles dans plusieurs transactions sur les marchés de mentions via les canaux de signalement, a ajouté la première source .

Kalshi avait annoncé en juin qu’elle rendrait obligatoire la déclaration de la situation professionnelle des utilisateurs négociant des contrats sensibles et qu’elle lancerait un portail dédié aux lanceurs d’alerte, des mesures visant à mettre la plateforme en conformité avec les attentes réglementaires en matière d’intégrité du marché.

Les start-ups spécialisées dans les marchés de prédiction, telles que Kalshi et Polymarket, sont confrontées depuis des années à des risques réglementaires, notamment des inquiétudes liées à la manipulation de marché et aux délits d’initiés.

Ces plateformes permettent aux utilisateurs de négocier des contrats liés à l’issue d’événements futurs, tels que des compétitions sportives, des résultats électoraux ou les conditions météorologiques.

ABC News a fait état de l’enquête de la CFTC plus tôt dans la journée de jeudi.