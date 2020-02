Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opérateur de Wall Street ICE dit avoir approché eBay Reuters • 05/02/2020 à 08:24









5 février (Reuters) - L'opérateur de la Bourse de New York, Intercontinental Exchange (ICE) ICE.N , a annoncé mardi avoir approché eBay EBAY.O pour explorer un "ensemble d'opportunités potentielles" avec la plate-forme de commerce en ligne. Des personnes proches du dossier avaient auparavant dit à Reuters qu'ICE avait envisager de racheter eBay. Une telle transaction, d'un montant supérieur à 30 milliards de dollars (27,18 milliards d'euros), aurait éloigné ICE de son coeur de métier sur les marchés financiers mais son expertise technologique lui aurait permis d'améliorer l'efficacité de la plate-forme commerciale d'eBay, qui met en relation les particuliers désireux d'acheter ou de vendre des produits à travers le monde. Le propriétaire de Wall Street précise cependant dans son communiqué qu'"eBay ne s'est pas engagé de manière significative" et qu'il n'y a donc pas de négociations sur une vente totale ou partielle. D'après le Wall Street Journal, qui a le premier fait état de discussions, ICE n'est pas intéressé par l'activité de petites annonces d'eBay, que ce dernier envisage de céder. EBay a refusé de s'exprimer. Le groupe est depuis plusieurs mois confronté à la pression d'investisseurs activistes qui lui reprochent un manque de création de valeur. EBay a accepté en mars dernier le lancement d'un examen stratégique et il a prévu de faire un point cette année sur son activité de petites annonces, que le fonds Elliott valorise entre huit et 12 milliards de dollars. Le fonds activiste Starboard Value l'a une nouvelle fois exhorté mardi à céder cette activité. Le titre eBay a clôturé mardi en hausse de 8,7% après la parution des premières informations au sujet d'ICE, donnant au groupe une capitalisation boursière de 30,4 milliards de dollars. L'action ICE a en revanche cédé 7,5% pour une valorisation de 51,6 milliards, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel effet dilutif d'une telle opération. (Greg Roumeliotis et Svea Herbst-Bayliss version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées EBAY NASDAQ +8.78%