L'opérateur de gazoducs Williams investit 1,9 milliard de dollars dans le projet de GNL de Woodside en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de gazoducs Williams WMB.N investira 1,9 milliard de dollars dans le terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié de Woodside Energy WDS.AX , d'une valeur de 17,5 milliards de dollars, en cours de construction en Louisiane, ont annoncé les deux sociétés.

En vertu de l'accord, Williams détiendra une participation de 10 % dans la société d'infrastructure du projet et 80 % du gazoduc Driftwood qui fournira du gaz naturel au projet GNL de Louisiane.

La participation de Woodside dans le projet Louisiana LNG sera ramenée à 50 %, l'entreprise énergétique australienne ayant vendu une participation de 40 % à l'investisseur américain Stonepeak pour un montant de 5,7 milliards de dollars en avril.

Woodside a déclaré qu'elle s'attendait à un produit total de 378 millions de dollars de la dernière transaction, réduisant ses dépenses d'investissement totales sur le projet à 9,9 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 11,8 milliards de dollars.

Les actions de la société australienne ont gagné jusqu'à 4,1 % à 24,11 dollars australiens à Sydney jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 17 septembre.

Williams recevra une part de 1,5 million de tonnes métriques par an (mtpa) de la production de Louisiana LNG ainsi que 10 % d'un accord de rachat de 1 mtpa que Woodside a précédemment signé avec Uniper UN0k.DE , ont déclaré les sociétés.

L'administration du président américain Donald Trump a cherché à stimuler la production de pétrole et de gaz et les exportations. Depuis que M. Trump a repris ses fonctions en janvier, plus de 65 millions de tonnes par an de capacité supplémentaire de GNL aux États-Unis ont reçu le feu vert financier.

Louisiana LNG, qui devrait avoir une capacité de 16,5 mtpa lorsqu'il produira son premier GNL en 2029, a été le premier projet d'exportation à faire l'objet d'une décision finale d'investissement aux États-Unis en 2025.

M. Trump a exhorté ses partenaires commerciaux à stimuler les importations d'énergie américaine et a publié une multitude de décrets visant à accélérer la production nationale de pétrole et de gaz.